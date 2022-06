Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kellereinbruch

Untermaßfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Samstag bis Dienstag gewaltsam Zutritt in den Keller eines Wohnhauses "In der Huthweide" in Untermaßfeld. Dort nahmen die Einbrecher ein Modellauto der Marke Traxxas und die dazugehörige Aufbewahrungsbox sowie einen Akkuschrauber der Marke Bosch an sich. Der Entwendungsschaden liegt bei ca. 2.800 Euro. Zeugen, die Hinweise zum angezeigten Diebstahl oder zum Verbleib des Diebesgut geben können, werden gebeten, Kontakt mit der Meininger Polizei (03693 591-0) aufzunehmen.

