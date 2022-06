LPI-SHL: Geringe Beute

Bad Salzungen (ots) - Ein 60-Jähriger befuhr Montagabend mit seinem Lkw plus Sattelauflieger die Dr. Salvador-Allee-Straße in Bad Salzungen. Beim Einbiegen in die Hersfelder Straße schwenkte das Heck aus und der Auflieger blieb an der dort befindlichen Verkehrsinsel hängen. Hierdurch wurden die Pflastersteine der Insel herausgerissen. Am Lastwagen entstand geringer Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien ...

