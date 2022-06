Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung

Meiningen (ots)

Am Meininger Busbahnhof gerieten Montagnachmittag zwei junge Männer aneinander. Eine bislang unbekannte männliche Person bedrängte einen dort anwesenden 16-Jährigen und schlug diesen. Im Rahmen der Auseinandersetzung fiel der Geschädigte hin, wodurch sein Mobiltelefon kaputt ging und er sich leicht verletzte. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Begleitung zweier Mädchen in der angrenzenden Stadtpark. Die eingeleiteten Fahdungsmaßnahmen nach dem Schläger blieben bislang erfolglos. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Meininger Polizei (03696 591-0) in Verbindung zu setzen.

