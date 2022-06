LPI-SHL: Betrunkene Unfallverursacherin flüchtet

Suhl (ots) - Bislang unbekannte Täter erbeuteten am vergangenen Wochenende eine Simson im Wert von 6.000 Euro. Das Zweirad befand sich zur Tatzeit in einer Garage "Am Schwarzen Wasser" in Suhl. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter in der Zeit von Samstag, 18:00 Uhr, bis Montag, 11:00 Uhr, zugeschlagen. Zeugen, die Hinweise auf die Diebe bzw. auf den Verbleib der roten Simson geben können, werden gebeten, Kontakt ...

