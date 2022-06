LPI-SHL: Vermisster Jugendlicher angetroffen

Vacha (ots) - Eine 31-jährige Audi-Fahrerin befuhr Sonntagnachmittag den Markt in Vacha. Hierbei verlangsamte sie die Fahrt und hielt am rechten Fahrbahnrand an. Der dahinter befindliche Hyundai-Fahrer setzte daraufhin zum Überholen an. Als der Hyundai sich auf Höhe des Audis befand,lenkte die 31-Jährige ihren Wagen nach links um auf den gegenüberliegenden Stellplätzen zu parken. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Wagen. Es blieb bei Blechschäden. Rückfragen ...

mehr