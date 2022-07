Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Vermisstensuche -Nachtragsmeldung-

Lahr (ots)

Die vor zwei Wochen aus einer Jugendeinrichtung in Lahr abgängige Joyce J. konnte am Samstag in Karlsruhe aufgegriffen werden und befindet sich wohlbehalten in er Obhut ihrer Mutter.

Pressemitteilung vom 23.06.2022, 16:05 Uhr

Lahr - Vermisstensuche

Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg sind auf der Suche nach der vermissten Joyce J. Die 13-Jährige ist seit Montagnachmittag aus einer Jugendeinrichtung in Lahr abgängig und bislang unbekannten Aufenthalts. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Mädchen in einer hilflosen Lage befindet.

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug die 13-Jährige einen weißen Pullover, eine Jogginghose und Turnschuhe der Marke Nike. Sie ist schlank, von westeuropäischer Erscheinung und rund 157 Zentimeter groß.

Zeugen, die Hinweise über ihren Aufenthaltsort geben können, werden unter der Rufnummer 0781 21-2820 oder über die 110 um Kontaktaufnahme gebeten.

Zur Fahndung: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/lahr-schwarzwald-vermisstenfahndung/

