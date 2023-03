Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Motorrollerfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Schwer verletzt hat sich am Samstagmittag, 25.03.2023, gegen 14:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Weil am Rhein eine 20-jährige Motorrollerfahrerin. Ein 63 Jahre alter Autofahrer war von der B 317 nach links in die Nonnenholzstraße abgebogen und mit dort fahrenden Motorrollerfahrerin kollidiert. Die Frau stürzte und verletzte sich. Sie kam mit einem Rettungswagen in eine Schweizer Klinik. Der Motorroller musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro. Bei der Überprüfung des Motorrollers kam dessen fehlender Versicherungsschutz zu Tage. An diesem war noch ein Versicherungskennzeichen aus dem letzten Jahr angebracht.

