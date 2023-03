POL-FR: Steinen: Zwei Einbrüche in der Nacht auf Samstag - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Ein glimmender Mülleimer in einer Wohnung in der Kolpingstraße in Lörrach hat am Samstag, 25.03.2023, gegen 12:00 Uhr, zum Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei geführt. Rauch aus einem Küchenfenster war der Leitstelle gemeldet worden, nachdem in dem betroffenen Mehrfamilienhaus ein Rauchmelder ausgelöst hatte. Das Gebäude wurde vorsorglich evakuiert. Da in der betroffenen Wohnung ...

