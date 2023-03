Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Unfallflucht auf Kundenparkplatz - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in Jestetten ist am Donnerstag, 23.03.2023, zwischen 14:40 Uhr und 15:00 Uhr, ein dort abgestellter Ford Transit beschädigt worden. Der Ford war auf dem dortigen oberen Parkdeck direkt an der Auffahrt geparkt. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte diesen an der rechten Fahrzeugseite und flüchtete. Auf Zeugenhinweise hofft der Polizeiposten Jestetten, Tel. 07745 7234.

