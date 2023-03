POL-FR: Görwihl: Brand in Firma

Freiburg (ots) - Am Samstag, 25.03.2023, gegen 12:15 Uhr, sind zwei Autos auf der B 34 in der Waldshuter Liedermatte nach einer Vorfahrtsverletzung kollidiert, vier Insassen wurden zum Teil schwer verletzt. Ein 83 Jahre alter VW-Fahrer war aus der Straße Am Liederbach nach links auf die bevorrechtigte Bundesstraße eingebogen. Dabei stieß er mit einem in Richtung Dogern fahrenden Kia zusammen. Im VW verletzten sich ...

