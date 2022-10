Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung an Schule und Fahrzeug - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

In den Abendstunden des 23.10.2022 brachten ein oder mehrere Unbekannte ein Graffiti auf der Fassade der Turnhalle der Grundschule in der Richard-Wagner-Straße an. Die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen Sachbeschädigung. Auf dem Parkplatz am gleichen Tatort verschafften sich Unbekannte am gestrigen Vormittag zwischen 09.30 Uhr und 14.00 Uhr Zugang zu einem geparkten Citroen. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro, aus dem Inneren wurde offenbar nichts gestohlen. Ob die beiden Taten in Verbindung stehen ist Teil der aktuellen Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer: Graffiti 0261862/2022; PKW 0261862/2022) entgegen. (db)

