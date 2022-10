Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 12.30 Uhr kam es in der Alexandrinenstraße zur Kollision zweier Fahrzeuge. Im Bereich Alexandrinenstraße/Reinhardsbrunner Straße stieß der 55 Jahre alte Fahrer eines Audi mit dem Mercedes einer 54-Jährigen zusammen. Folgend schleuderte der Mercedes gegen einen geparkten Suzuki und Volvo. Die beiden Fahrzeugführer verletzten sich leicht und kamen ins Krankenhaus. Der Sachschaden wurde in Summe auf ca. 4.000 Euro geschätzt. (db)

