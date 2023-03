POL-FR: Rheinfelden: Auto auf Parkplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots) - Ein Einbruch in eine Schule in der Müßmattstraße wurde der Polizei am Samstagabend, 25.03.2023 gegen 21.00 Uhr gemeldet. Unbekannte verschafften sich Zutritt zu der Schule und durchsuchten mehrere Räume und Schränke. Um in das anliegende Hallenbad zu kommen, schlugen die Unbekannten das Glaselement neben der Türe ein. Auch die Glastür vom ...

