Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Schule und Hallenbad - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ein Einbruch in eine Schule in der Müßmattstraße wurde der Polizei am Samstagabend, 25.03.2023 gegen 21.00 Uhr gemeldet. Unbekannte verschafften sich Zutritt zu der Schule und durchsuchten mehrere Räume und Schränke. Um in das anliegende Hallenbad zu kommen, schlugen die Unbekannten das Glaselement neben der Türe ein. Auch die Glastür vom Kassenhäuschen wurde zerstört und die innen stehenden Schränke durchwühlt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmung am Samstag in der Müßmattstraße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

