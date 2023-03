Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Versuchter Aufbruch eines Parkscheinautomaten - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 26./27.03.2023, wurde von Unbekannten versucht, das Bargeld aus einem Parkscheinautomaten in der Rathaustiefgarage auf dem Kirchplatz zu entwenden. Der Versuch, die Abdeckung aufzuhebeln misslang. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

