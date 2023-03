Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Schüler auf dem Fahrrad angefahren - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Mit seinem Ford befuhr am Montagmorgen, 27.03.2023 gegen 07.30 Uhr ein 65 Jahre alter Mann die Wehrerstraße von Schopfheim kommend in Richtung Wehr. Im folgenden Kreisverkehr übersah er einen 13-jährigen Schüler, welcher sich mit seinem Fahrrad bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 13-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Der Jugendliche wurde mit dem Rettungsdienst in eine Kinder- und Jugendklinik verbracht. Der 65-Jährige blieb unverletzt. Das Fahrrad wurde bei dem Unfall stark beschädigt, am Auto entstand leichter Sachschaden.

md/tb

