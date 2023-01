Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen-Aufen, Schwarzwald-Baar-Kreis) In Vereinsheim eingebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Donaueschingen-Aufen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Samstag, 16.45 Uhr, bis Sonntag, 09.30 Uhr, in das Schützenhaus Aufen am Schützenweg eingebrochen. Hierzu verwendeten die Täter auch einen Trennschleifer (Flex). Im Schützenhaus öffneten die Täter verschiedene Schränke und Behältnisse und verließen das Gebäude mit Bargeld aus einer Vereinskasse. Die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell