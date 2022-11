Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei Pkw im Kreisgebiet entwendet

Jüchen - Meerbush (ots)

Am Donnerstag (17.11.) wurde in den frühen Morgenstunden von der Straße Am Lindenweg in Jüchen ein BMW 320d entwendet. Die Besitzerin hatte ihr Fahrzeug am Vorabend unter einem Carport abgestellt und bemerkte das Fehlen am Donnerstagmorgen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen BMW 320d mit dem Kennzeichen NE-RC2806.

Am Freitag (18.11.) staunte eine Meerbuscherin gegen 07:30 Uhr nicht schlecht. Ihr Fahrzeug, ein weißer Mercedes GLE mit dem Kennzeichen RO-MA1325, welches sie am Vortag gegen 21:30 Uhr am Brühler Weg abgestellt hatte, wurde offensichtlich entwendet.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Tatzusammenhänge geprüft. Zudem werden Zeugen, die in diesen Zusammenhängen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib der Fahrzeuge machen können, gebeten sich bei der Polizei unter der 02131 3000 zu melden.

