Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Navigationsgeräte aus drei Pkws entwendet

Neuss (ots)

Am Donnerstagmorgen (17.11.) stellten drei Korschenbroicher fest, dass aus ihren Fahrzeugen offensichtlich die fest verbauten Navigationsgeräte entwendet wurden. Die Fahrzeuge befanden sich auf den Garagenzufahrten der jeweiligen Häuser an der Pfarrer-Spülbeck-Straße, am Veilchenweg und an der Straße An den Drei Steinen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die unbekannten Täter in der Nacht von Mittwoch (16.11.) auf Donnerstag die Navigationsgeräte aus den Fahrzeugen. Bei diesen handelt es sich um einen VW Passat, einen VW Tiguan und einen VW Golf. Durch das ermittelnden Kriminalkommissariat 14 werden Tatzusammenhänge geprüft. Die Kripo bittet zudem Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter der 02131 3000 zu melden.

