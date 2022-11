Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer

Neuss-Meerbusch (ots)

Am Donnerstag, 17.11.22, um 14:50 Uhr befuhr ein 23-jähriger Neusser mit seinem Motorrad Yamaha die Moerser Straße in Richtung Neuss. Ihm entgegen kam eine 33-jährige Düsseldorferin in ihrem Hyundai und bog in Höhe der Hausnummer 136 nach links in Einfahrt ab. Hierbei kam es zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer stürzte zu Boden und touchierte ein weiteres Fahrzeug. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt, die Insassen des Hyundai blieben unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Experten des Verkehrsunfallaufnahmeteams der Kreispolizeibehörde Neuss war die Moerser Straße für mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde großräumig abgeleitet. Beide Fahrzeuge wurden für weitere Untersuchungen beschlagnahmt. Kl.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell