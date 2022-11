Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruchsversuche in Rommerskirchen und Kaarst

Rommerskirchen; Kaarst (ots)

Am Mittwoch (16.11.) meldet ein 70 Jähriger einen Einbruchsversuch in Rommerskirchen auf der Pfarrer-Kemper-Straße. Unbekannte Tatverdächtige versuchten, sich von Dienstag (15.11.), circa 22:00 Uhr, auf Mittwoch (16.11.), circa 16:30 Uhr, über die Haustür Zutritt zu einer Wohnung zu verschaffen.

In Kaarst versuchten mutmaßliche Einbrecher in ein Einfamilienhaus am Türkisweg zu gelangen. Nach ersten Ermittlungen versuchten die Unbekannten, zwischen 22:00 Uhr am Dienstag (15.11.), und Mittwoch (16.11.), 06:00 Uhr, über eine Seitentür in das Haus zu gelangen.

Wenn Sie Hinweise zu dem oder den Tätern machen können, melden Sie sich bitte bei dem Kriminalkommissariat 14 unter der 02131 300-0.

Die Polizei rät: Sichern Sie nicht nur Ihre Fenster vom Keller bis zum Erdgeschoss, sondern auch alle anderen Fenster, die über Anbauten und Balkone erreichbar sind. Wie Sie sich optimal vor unerwünschten Gästen schützen können, erfahren Sie in unserer Beratung zum Einbruchschutz. Am 23. November 2022 findet diese in Neuss erneut statt. Weitere Termine und Informationen, wie Sie sich und Ihr Eigenheim am besten schützen können, finden Sie hier: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

