Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere Geldbörsendiebstähle am Mittwoch

Meerbusch / Neuss / Dormagen / Kaarst (ots)

In Meerbusch kam es am Mittwoch (16.11.), zwischen circa 11:00 Uhr und 12:00 Uhr, zu einem Taschendiebstahl. Eine 79-jährige Meerbuscherin ging von der Necklenbroicher Straße in Richtung Dorfstraße. Auf dem Weg wurden ihre Bankkarten aus ihrer Handtasche entwendet.

In Neuss auf der Straße "Büchel" kam es, zwischen circa 12:35 Uhr und 13:05 Uhr, zu einem Taschendiebstahl. Nach einem Einkauf in einer Drogerie verstaute eine Neusserin ihre Geldbörse in ihrer Handtasche. Als sie um 13:05 Uhr ein weiteres Geschäft betrat, bemerkte sie das Fehlen ihres Portemonnaies.

Zwischen circa 12:00 Uhr und 14:00 Uhr kam es in Dormagen in einem Lebensmitteldiscounter an der Walhovener Straße zu einem Taschendiebstahl. Als eine 84-jährige Dormagenerin bezahlen wollte, bemerkte sie, dass ihre Geldbörse während des Einkaufs entwendet wurde.

Eine 74 Jährige hielt sich, zwischen circa 18:00 Uhr und 18:30 Uhr, in einem Geschäft an der Friedensstraße in Kaarst auf. Sie betrat daraufhin weitere Geschäfte an der Neusser Straße und bemerkte dort das Fehlen ihrer Geldbörse.

Die Kriminalkommissariate 21, 23 und 25 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen.

Zeugen, die weitere Beobachtungen gemacht haben, oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der 02131 3000 zu melden. Die Polizei rät: Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell