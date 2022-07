Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Aggressives Verhalten endet in Gewahrsam und mit Anzeigen

Rastatt (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag soll es an der Straßenecke Herrenstraße/Rheintorstraße nach verbalen Streitigkeiten zu Körperverletzungen zwischen einem 25-Jährigen, einem 33-Jährigen und einer bislang unbekannten Person gekommen sein. Gegen 0:20 Uhr meldete eine Zeugin, dass zwei der Beteiligten ihren 33-jährigen Kontrahenten zunächst provozierten und mehrfach mit den Fäusten auf ihn einschlugen. Als das Opfer zu Boden ging, sollen die Täter weiter auf ihn eingetreten haben. Bei Eintreffen der Beamten befanden sich zirka 20-30 Personen an der besagten Örtlichkeit. Der offenbar alkoholisierte 33-Jährige zeigte sich äußerst aggressiv gegenüber den eingesetzten Beamten und den anwesenden Personen. Nachdem er vor den Augen der Einsatzkräfte eine der Anwesenden auf den Hinterkopf schlug, wurde der Störer in Gewahrsam genommen, um weitere Ausuferungen zu verhindern. Den Mittzwanziger und den Anfang 30-Jährigen erwarten nun entsprechenden Anzeigen. Die weiteren Ermittlungen für die Ursache der Streitigkeiten sowie dem noch unbekannten Täter wurden durch die Beamten des Polizeireviers Rastatt aufgenommen.

/sk

