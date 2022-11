Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Täter nach Diebstahl in Haft

Neuss (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Dienstag (15.11.) gegen 17:10 Uhr eine Person in einem Baumarkt an der Kölner Straße. Dieser machte sich offensichtlich an den dort ausgestellten Bohrmaschinen zu schaffen und legte sie für einen Abtransport in einem hinteren Bereich des Baumarktes bereit. Als der Täter den Zeugen bemerkte, entfernte er sich in Richtung des Parkplatzes. Auf dem Weg nach draußen nahm er noch zwei Schneeschieber mit.

Der Täter, ein 45-jähriger Mann aus der Republik Moldau, konnte durch den Zeugen und weitere Zeugen festgehalten und der Polizei übergeben werden.

Er wurde festgenommen und nach den kriminalpolizeilichen Maßnahmen und Ermittlungen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

