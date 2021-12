Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Unter Alkoholeinfluss Rotlicht missachtet

Heidelberg-Bergheim (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 03.40 Uhr, fiel die Fahrerin einer Daimler Benz A-Klasse einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Heidelberg-Mitte in Höhe der Bergheimer Straße/Czernyring zunächst auf, da sie bei Rotlicht die dortige Ampel überquerte. Die Beamten nahmen die Hinterherfahrt auf und stellten im weiteren Verlauf fest, dass der Pkw in Schlangenlinien unterwegs war und die Fahrbahnmarkierung zur Mitte hin mehrfach überfuhr. Bei der anschließenden Kontrolle der 24-jährigen Fahrerin konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Daraufhin wurde der 24-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein der Dame wurde einbehalten. Sie sieht nun einer Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell