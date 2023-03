Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach am Rhein: Autofahrer mit Alkohol

Freiburg (ots)

Breisach - Einen Autofahrer kontrollierten Beamte des Polizeireviers Breisach am Montag 27.03.2023 um 00:35 Uhr in der Bahnhofstraße. Hierbei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,56 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde in Verwahrung genommen, eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Es folgt eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Freiburg wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

