POL-HF: PKW in Bachbett - leichter Personenschaden

POL-HF (mmb): Buchstäblich "baden" ging ein PKW am Freitag, dem 10.03.2023 gegen 11:10 Uhr. Der Opel war von einem 79-jährigen Mann aus Rödinghausen auf der Wehmerhorststraße in Richtung Hansastraße geführt worden. Der Fahrer übersah dabei einen am Fahrbahnrand geparkten Anhänger und touchierte diesen. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen PKW. Der Opel kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab, durchschlug einen Gartenzaun und ein Brückengeländer und stürzte schließlich mit der Front in das Bachbett. Der Fahrzeugführer und seine 77-jährige Ehefrau wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und nach Erstversorgung zur Kontrolle einem Krankenhaus zugeführt. Der Gesamt-Sachschaden wird von der Polizei auf 12.500 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung war die Wehmerhorststraße im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt.

