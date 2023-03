Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall durch Schneeglätte- Zusammenstoß mit Gegenverkehr

Enger/Pödinghausen (ots)

(sls) Auf der Jöllenbecker Straße kam es am Donnerstagnachmittag (9.3.) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 41-jährige Fahrerin eines silbernen Nissan verletzt wurde. Gegen 16.50 Uhr befand sich der Fahrer eines blauen Opel Combo in Richtung Spenge. Aufgrund von Schneeglätte und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit kam der 54-Jährige aus Hüde mit seinen Pkw ins Schleudern und rutschte in den Gegenverkehr. Hierbei stieß er mit dem silbernen Nissan der Engeranerin frontal zusammen. Die 41-Jährige wurde durch die Kollision am Bein verletzt und musste ambulant behandelt werden. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf ca. 14.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme von zwei Stunden konnte die Jöllenbecker Straße im Bereich der Unfallstelle nicht befahren werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell