Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: 2 Täter nach Diebstahl von Pedelecs gestellt - Festnahme

Löhne (ots)

(sh) Am 09.03.2023 gegen 14 Uhr betreten zwei Männer die Geschäftsräume eines Zweiradhändlers in Löhne an der Koblenzer Straße. Die Personen benutzen einen Nebeneingang und entwenden zwei hochwertige E-Bikes im Gesamtwert von 14.600 EUR aus dem Verkaufsraum. Mit diesen flüchten sie anschließend in Richtung Weihestraße. Aufgrund von Zeugenhinweisen können die beiden Täter kurze Zeit später durch Polizeikräfte der KPB Herford in einem Gebäude an der Hochstraße lokalisiert werden. Bei der anschließenden Festnahme kommt es zum Einsatz eines Diensthundes. Hierbei wird einer der Täter im Verlauf des Zugriffs durch einen Biss leicht verletzt. Diese Person leistet auch während der sich anschließenden polizeilichen Maßnahmen im Gewahrsam der Polizei Herford erheblichen Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Die zuvor entwendeten E-Bikes können unbeschädigt aufgefunden werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell