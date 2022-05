Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Motorrad kollidiert

Weimar (ots)

Schwere Verletzungen zog sich am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer in Bad Berka zu. Während der 20-jährige Krad-Fahrer aus Richtung Blankenhain kommend an der Kreuzung zur Bahnhofstraße weiter in Richtung Weimar fahren wollte, war die ihm entgegenkommende Fahrerin eines Audi im Begriff nach links abzubiegen. Dabei übersah die 74-Jährige das Motorrad und es kam zur Kollision. Mit schweren Verletzungen wurde der Fahrer des Motorrades in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell