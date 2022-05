LPI-J: Kellereinbruch

Apolda (ots) - Am 30.04.2022, gegen 16:40 Uhr war eine 69jährige Ford-Fahrerin auf der Oststraße in Apolda unterwegs, als ein 79jähriger Opel-Fahrer mit seinem Fahrzeug vom Parkplatz des Friedhofs fahren wollte. Hierbei übersah er die Ford-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Es entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren fahrbereit. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

