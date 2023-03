Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Achtung - Falscher Bankmitarbeiter - Herforder um vierstellige Summe betrogen

Herford (ots)

(jd) Ein 71-jähriger Herforder erhielt am Mittwoch (8.3.) gegen 12.00 Uhr einen Anruf von seiner Hausbank. Der angebliche Mitarbeiter des Geldinstituts teilte dem Mann mit, dass ein unautorisierter Zugriff auf das Konto des Mannes erfolgt sei und er nun sein Konto sperren solle, um mögliche Transaktionen zu verhindern. Um die Echtheit des Anrufs zu untermauern, nannte der Mitarbeiter dem 71-Jährigen sogar dessen Kontonummer und übermittelte eine PIN, die der Herforder dann in sein Online-Banking-Portal eingab. Unmittelbar danach wurde das Gespräch beendet. Der Herforder kontaktierte daraufhin seinerseits seine Bank und ein dortiger Mitarbeiter gab an, dass ihn niemand angerufen habe. Allerdings seien rund 3700 Euro von dem Konto abgebucht worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Herford darauf hin, dass Bankmitarbeiter telefonisch nicht nach den persönlichen Finanzverhältnissen fragen oder PIN- und TAN-Nummer sowie weitere sensible Daten besprechen. Personen, die einen Anruf ihres Geldinstituts erhalten wird geraten, sich unter einer bekannten Telefonnummer oder einer selbst recherchierten Telefonnummer bei der jeweiligen Bank zu melden, um die Echtheit des Anrufs zu prüfen. Keinesfalls sollten persönliche Daten oder PIN-Nummer mitgeteilt werden.

