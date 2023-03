Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gefährliche Körperverletzung - Nachtrag - Zeugenaufruf nach Festnahme des dringend Tatverdächtigen

Herford (ots)

(um) Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen in dem Fall dauern nach wie vor an. Neben der Festnahme des dringend Tatverdächtigen aus Herford führten die Ermittlungen ebenso zum Auffinden verschiedener Beweismittel. In dem Tatzusammenhang wird daher die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Interessant für die Ermittler sind weitere Zeugenmeldung zum engeren Tatablauf an der Bahnunterführung. Gibt es Zeugen, die gegen 05:30 Uhr beobachtet haben, wie das männliche Opfer auf einem Damenfahrrad in der Unterführung mit Gewalt angegriffen und verletzt wurde? Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Bisherige Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/5455647

