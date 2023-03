Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gefährliche Körperverletzung - Festnahme des dringend Tatverdächtigen

Herford (ots)

(um) Am heutigen Tage nahm die Polizei den dringend der gefährlichen Körperverletzung vom Vortag an der Niedernstraße/Engerstraße gesuchten Tatverdächtigen fest. Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu der Straftat in der Nähe des Bahnhofes ermittelten die Beamten gegen einen 31 - jährigen Herforder. Der bereits polizeilich in Erscheinung getretene Mann konnte an der Mindener Straße aus einem PKW heraus ohne Widerstand festgenommen werden. Die Festnahme beruhte auf einem beim Amtsgericht Bielefeld am heutigen Tag erwirkten Untersuchungshaftbefehl. Die Polizei Herford setzte zudem mehrere Durchsuchungsbeschlüsse im Zusammenhang der Tat um. Die Maßnahmen dienten dem Auffinden von Beweismitteln in vier Objekten im Kreisgebiet. Während des Einsatzes unterstützten die Polizei Herford Kräfte aus Bielefeld sowie der Polizei Minden und der Kreispolizeibehörde Lippe. Die Ermittlungen insbesondere die Auswertung der Erkenntnisse aus den Durchsuchungen dauern an.

