Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Erfolgreicher Sondereinsatz gegen den Taschendiebstahl

Viersen (ots)

Die dunkle Jahreszeit ist auch die Zeit von Martins- und Weihnachtsmärkten. Man trifft sich auf den Märkten, meist in den Innenstädten und erfreut sich an wärmenden Gesprächen und Getränken. Genau an den Orten, an denen Menschen dicht an dicht unterwegs sind, wittern Langfinger ihre Chance. Da heißt es: "Augen auf und Tasche zu!", damit Taschendiebe keinen Erfolg haben. Am vergangenen Wochenende war die Polizei an beiden Tagen mit mehreren zivilen Teams auf dem Martinsmarkt in Viersen unterwegs und hatte Taschendiebe im Visier. Wenn man so will, war es ein Erfolg auf der ganzen Linie: Denn es kam zu keinem Taschendiebstahl. Stattdessen erwischten die Einsatzkräfte am Samstag und am Sonntag je einen Ladendieb bei der Tatausführung und nahmen diese vorläufig fest. Weiter fertigten die Teams in drei Fällen Strafanzeigen wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. "Augen auf und Tasche zu!" - Mit diesem Slogan verbinden wir unseren Appell, einfache Dinge zu beherzigen, wenn Sie einkaufen gehen, mit dem Bus fahren oder auf Märkten unterwegs sind. Denn überall da, wo viele Menschen zusammenkommen und Gedränge herrscht, finden Taschendiebe ihre Opfer. Tragen Sie also Ihre Wertsachen dicht am Körper in Innentaschen, Brustbeuteln, Gürteltaschen o.ä. und nehmen Sie nur das mit, was Sie auch wirklich benötigen. Gehen Sie auf Abstand, wenn Unbekannte Ihnen zu nahe kommen. Weiter Tipps finden Sie hier: https://viersen.polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-0 /wg (1065)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell