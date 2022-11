Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Zwei Brände am Wochenende

Willich (ots)

Am Samstagabend gegen 19.30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Garagenbrand auf der Straße Knickelsdorf gerufen. Die Garage wurde durch den Brand beschädigt, Menschen wurde nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Bereits am frühen Samstagmorgen hatte es auf der Straße 'Kleine Frehn' gebrannt. Gegen 01.00 Uhr rücken Feuerwehr und Polizei aus. Im Obergeschoss eines Einfamilienhauses war ein Feuer ausgebrochen, bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl bereits in Flammen. Die Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen, laut Feuerwehr wurde ein Feuerwehrmann bei dem Einsatz verletzt. Die Kriminalpolizei hat auch hier die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sie geht dabei auch einem Hinweis nach, nach dem möglicherweise ein gasbetriebener Heizstrahler zum Brand beigetragen haben könnte. Die Ermittlungen stehen aber noch am Anfang, so dass in alle Richtungen ermittelt wird. /wg (1064)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell