POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zusammenstoß bei Auffahrt zur Autobahn

Herford (ots)

(um) Gestern (02.03.), gegen 06:30 Uhr, befuhr eine 58-jährige Lemgoerin in einem PKW Toyota die Vlothoerstraße in Fahrtrichtung Vlotho. An der Auffahrt zur BAB A 2 bog sie ab, um in Richtung Dortmund aufzufahren. Zur gleichen Zeit kam ihr eine 65-jährige Herforderin in einem PKW Nissan entgegen. In Höhe der Auffahrt kam es auf dem entgegenkommenden Fahrstreifen zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei die Verursacherin des Verkehrsunfalles leicht verletzt wurde. Der Nissan schleuderte durch den Aufprall gegen einen dortigen Leitpfosten, der ebenfalls beschädigt zurückblieb. Vor Ort erschien ein angeforderter Rettungswagen und transportierte die verletzte Person in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden mittels Abschlepper vom Ort weg gefahren. Der Schaden beträgt etwa 10.000.- Euro.

