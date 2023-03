Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - VW prallt gegen Baum

Bild-Infos

Download

Bünde (ots)

(jd) Beamte der Kreispolizeibehörde Herford wurden gestern (1.3.) zu einem Verkehrsunfall auf der Wiehenstraße gerufen, der sich gegen 18.10 Uhr ereignete. Zeugen gaben gegenüber den Beamten an, dass ihnen ein VW schon einige Zeit vor der Unfallstelle durch eine unsichere Fahrweise auffiel. Demnach fuhr die 58-jährige VW-Fahrerin Fahrerin aus Bünde auf der Wiehenstraße in Richtung Gerhart-Hauptmann-Straße. Kurz hinter der Einmündung der Hebbelstraße streifte der VW zunächst einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Citroen, der einer 42-jährigen Bünderin gehört. Im weiteren Verlauf der Fahrt geriet der VW dann hinter der Einmündung zur Brendelstraße in den rechten Straßengraben und prallte schlussendlich frontal gegen einen Baum. Die 58-jährige Fahrerin wurde mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. Hier wurde festgestellt, dass möglicherweise ein medizinischer Grund die Ursache für die unsichere Fahrweise und den Unfall gewesen sein könnte. Die Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat der Polizei Herford dauern an. Bei dem Zusammenstoß mit dem Baum blieb die Bünderin glücklicher Weise unverletzt. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell