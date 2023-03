Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendieb schlägt Mitarbeiter- Flucht misslingt

Vlotho (ots)

(jd) Am Dienstag (28.2.) bemerkte der Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes an der Meyra-Straße einen Mann, der Süßigkeiten und Alkohol in einen Beutel steckte. Der Mitarbeiter sprach den Mann daraufhin um etwa 18.00 Uhr im Eingangsbereich des Verbrauchermarktes an, woraufhin dieser mit dem Beutel nach dem Mitarbeiter schlug und versuchte, zu flüchten. Dem 47-jährigen Mitarbeiter, der leicht verletzt wurde, gelang es dennoch den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die Beamten schrieben gegen den Mann eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls. Es handelt sich bei ihm um einen 72-jährigen Vlothoer, der bereits wegen eines ähnlichen Delikts in Erscheinung getreten ist.

