Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Drei Unbekannte dringen in Einfamilienhaus ein - Schmuck und Bargeld entwendet

Herford (ots)

(jd) Gegen 15.05 Uhr bemerkte eine Anwohnerin der Marienstraße gestern (28.2.) drei Personen im Garten eines Einfamilienhauses. Alle drei trugen schwarze Masken mit Sehschlitzen und drangen über die rückwärtige Terrassentür in das Haus ein. Sie nutzten augenscheinlich ein Werkzeug, um die Tür aufzuhebeln und sich im Inneren des Hauses auf die Suche nach Diebesgut zu machen. Die drei Unbekannten verließen das Objekt zu Fuß in Richtung Memelstraße. Die Zeugin verständigte umgehend die Eigentümerin des Hauses, die ihrerseits die Polizei verständigte. Nach einer ersten Durchsicht in ihrem Eigenheim stellte die 54-jährige Herforderin fest, dass Bargeld in dreistelliger Höhe sowie mehrere hochwertige Schmuckstücke, deren Wert im vierstelligen Bereich liegt, entwendet wurden. Die drei Personen sind allesamt schlank. Zwei von ihnen sind etwa 175cm groß, eine Person ist deutlich kleiner. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den drei Unbekannten durch die hinzugekommenen Polizeibeamten verlief negativ. Die Polizei bittet daher weitere Zeugen, die Angaben zu den bisher Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

