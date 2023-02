Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Rohbau - Unbekannte demontieren Rohre

Bünde (ots)

(jd) Der Eigentümer eines sich derzeit im Rohbau befindlichen Einfamilienhauses bemerkte am Montag (27.2.) gegen 16.00 Uhr, dass sich Unbekannte an dem Objekt zu schaffen gemacht haben. Unter anderem wurden mehrere neue Rohrleitungen für Heizung und Wasser in dem Haus an der Rödinghauser Straße abgebaut, zudem eine Badarmatur. Auch der Türbeschlag der Haustür war nicht mehr vor Ort. Die Polizei bittet daher Zeugen, die zwischen Donnerstag, etwa 16.00 Uhr und Montag, 16.00 Uhr etwas Auffälliges im Bereich der Rödinghauser Straße bemerkt haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

