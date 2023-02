POL-HF: Ladendiebstahl - Drei Unbekannte entwenden Kleidungsstücke

Enger (ots) - (um) Am Freitag (24.02.) der vergangenen Woche beobachtete ein Ladendetektiv einen sehr trickreich agierenden Dieb in einem Verbrauchermarkt an der Ringstraße. Der Mann betrat den Laden mit einem leeren Karton und legte verschiedene Waren in diesen beim Einkaufen. An der Kasse dann, hatte der professionelle Dieb nur noch wenige Waren in dem Karton. U.a. ...

mehr