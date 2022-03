POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots) - Wie die Polizei bereits am Mittwoch, 2. März, mitteilte, haben am Dienstagmittag, 1. März, zwei Männer aus der Wohnung einer 82-jährigen Frau in Wickrath einen dreistelligen Bargeldbetrag gestohlen. Das Duo nutze dabei den sogenannten "Wasserwerker-Trick", um in das Haus am Rotdornweg zu gelangen. Nach Hinweisen sollen die Männer im ...

mehr