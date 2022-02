Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Tablet aus Tankstelle gestohlen + Reifensatz entwendet + mehrere Abflüsse verstopft + Einbrecher nehmen Haarpflegeprodukte + Fahrraddiebstahl aus Gartenlaube + Diebe stehlen Baggerschaufeln + usw.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 22.02.2022

Karben: Tablet aus Tankstelle gestohlen

Straftäter sind in der Nacht zu Dienstag in den Verkaufsraum eines Tankstellengebäudes im Okarbener Warthweg eingestiegen. Dort entwendeten sie einen Tablet-PC und versprühten den Inhalt eines Feuerlöschers. Bislang unklar ist, wie es den Tätern zwischen Montagabend, 22.20 Uhr und Dienstagmorgen, 7.40 Uhr gelungen war, sich Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel unter Tel. 06101/54600 entgegen.

Nidda: Reifensatz entwendet

Diebe haben in der vergangenen Woche einen Satz PKW-Reifen, Wert: etwa 1.500 EUR, aus einem Schuppen in der Fauerbacher Blockgasse gestohlen. Die Langfinger müssen bisherigen Erkenntnissen zufolge zwischen Mittwoch, 1 Uhr und Donnerstag, 16 Uhr zugange gewesen sein. Hinweise erbittet die Polizei in Nidda, Tel. 06042/9648180.

Bad Vilbel: mehrere Abflüsse verstopft - hohen Schaden verursacht

Am Montagabend informierten Zeugen die Polizei, nachdem sie gegen 20.30 Uhr festgestellt hatten, dass im Kultur- und Sportforum Dortelweil (Dortelweiler Platz 1) im Bereich der Herrenumkleide mehrere Waschbeckenabflüsse mittels Toilettenpapier verstopft- und einige Wasserhähne aufgedreht worden waren. Dadurch waren größere Mengen Wasser ausgetreten, welches durch die Decke bis in die darunterliegende Sporthalle sickerte. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Ermittler derzeit auf etwa 10.000 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/54600.

Bad Nauheim: Einbrecher nehmen Haarpflegeprodukte

In einen Friseursalon in der Bad Nauheimer Hauptstraße stiegen Einbrecher zwischen Sonntag, 22 Uhr und Montag, 11.30 Uhr. Die Diebe entwendeten eine Vielzahl professioneller Haarpflegeprodukte im Wert von etwa 1.500 Euro. Um in das Geschäft zu gelangen war zuvor an der Gebäuderückseite ein Fenster aufgebrochen worden. Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Büdingen: Fahrraddiebstahl aus Gartenlaube

Im Ortsteil Düdelsheim stahlen Diebe zwischen Sonntag, 19.30 Uhr und Montag, 9.30 Uhr aus eine Gartenlaube auf dem Grundstück eines Mehrparteienhauses in der Straße "Im Einzel" drei Mountain- und zwei E-Bikes des Herstellers Cube. Bei den Rädern handelt es sich um ein schwarz/blaues Aim Pro in 27 Zoll, ein violett/schwarzes Acces EAZ in 29 Zoll, ein blau/oranges Aim Pro in 29 Zoll, ein schwarz/rotes Town Sport Hybrid sowie ein schwarz/blaues Kathmandu Hybrid. Nun ermittelt die Büdinger Polizei und bittet um sachdienliche Hinweise. Wem sind im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe aufgefallen? Hatte jemand die Tat beobachten können? Wo wurden seit der Entwendung entsprechende Modelle zum Verkauf angeboten? Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06042/96480 zu melden.

Butzbach: Graffitischmierereien an Schulgelände

Unbekannte verunstalteten im Verlaufe des vergangenen Wochenendes die Fassade der Weidigschule (Im Vogelsang) durch Graffitischmierereien. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 1.000 Euro. Zugange gewesen sein müssen die Täter zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr. Hinweise erbittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033/70430.

Bad Nauheim: Baucontainer aufgebrochen

Aus einem Baustellencontainer in der Nieder-Mörlener Weingartenstraße entwendeten Diebe zwischen Samstagnachmittag, 16 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr mehrere Baumaschinen und anderen Werkzeuge. Zuvor hatte man sich gewaltsam Zutritt zu ebendiesem verschafft. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Bad Vilbel: Diebe stehlen Baggerschaufeln

Von einer Baustelle in der Robert-Bosch-Allee stahlen Diebe zwischen Freitag, 13 Uhr und Montag, 8 Uhr neben zwei mittels Kette gesicherte Baggerschaufeln eines Minibaggers auch den montierten Schwenkmotor. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 5.000 Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen in diesem Zusammenhang, sich unter Tel. 06101/54600 bei den Ermittlern in Bad Vilbel zu melden. Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Bad Nauheim: Wertsachen aus Auto gestohlen

Aus einem gelben Mercedes haben Diebe in der Rießstraße zwischen Samstag, 21 Uhr und Montag, 5 Uhr zwei gefüllte Geldbörsen sowie diverse Dokumente entwendet. Um an die Wertsachen zu gelangen war zuvor eine Seitenscheibe eingeschlagen worden. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Tobias Kremp

Pressesprecher

