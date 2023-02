Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - LKW Fahrer beobachtet Fahrzeugüberschlag

Herford (ots)

(um) Am Samstag (25.02.) früh, gegen 04:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Engerstraße. Ein LKW Fahrer fuhr in Richtung Enger. Zur gleichen Zeit kam ihm ein schwarzer Audi A 6 ientgegen. In Höhe Tannenweg traute der Fahrer des großen Gefährts seinen Augen nicht. Er musste mit ansehen, wie der Audi sich zweimal im Buschwerk dort überschlug und die dortige Haltestelle ebenfalls erheblich beschädigte. Die beiden Fahrzeuginsassen konnten selbstständig noch das verunfallte Fahrzeug verlassen. Die zwei Personen liefen anschließend auf dem Tannenweg Richtung Kiefernweg davon. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen stellte die Polizei zwei dringend der Tat Verdächtige Personen fest. Im Gesamtbild ergibt sich ein Verkehrsunfall, der sich über die Verkehrsinsel in das Bushaltestellenhäuschen mit Überschlag durch das Buschwerk und dann dem Stillstand des PKW Audi auf der Engerstraße entspricht. Die beiden alkoholisierten Fahrzeuginsassen mussten eine Blutprobe abgeben, die ein Arzt entnahm. Die Kennzeichen zu dem Audi passen nicht mit den Zulassungsdaten überein. Zudem könnte der Wagen gestohlen gewesen sein. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Fahrzeug bzw. Unfall machen können, werden gebeten sich zu melden. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell