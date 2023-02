Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Vorläufige Festnahme von vier Tatverdächtigen nach Einbruch

Spenge (ots)

(hd). Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Samstag (25.02.2023) in den frühen Morgenstunden einen Einbruch in Geschäftsräume in der Innenstadt von Werther. Auf Grundlage der vorliegenden Täterbeschreibungen wurden durch die Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahme eingeleitet. Einer Streifenwagenbesatzung der Kreispolizeibehörde Herford fiel gegen 04:45 Uhr auf der Bielefelder Straße in Spenge ein verdächtiger Pkw auf, der mit vier Personen besetzt war. Die Täterbeschreibungen trafen auf die Fahrzeuginsassen zu. Die Beamten hielten das Fahrzeug an, um eine Überprüfung vorzunehmen. Im Fahrzeuginnenraum konnten unmittelbar mehrere Einbruchwerkzeuge und Diebesgut aufgefunden werden. Die vier Tatverdächtigen wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Erste Anhaltspunkte sprechen dafür, dass die Festgenommenen für eine Vielzahl ähnlich gelagerter Einbruchdelikte verantwortlich sein könnten. Die diesbezüglichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

