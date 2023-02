Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: LKW-Auflieger entwendet- Abtransport von Firmengelände

Kirchlengern (ots)

(sls) Am Donnerstagnachmittag (23.2.) meldete sich der Mitarbeiter einer Logistik-Firma von der Alfred-Krupp-Straße in Kirchlengern und teilte den Diebstahl eines Kühlaufliegers vom Gelände mit. Als der Mitarbeiter gegen 16.15 Uhr das Gelände in Augenschein nahm, bemerkten er das Fehlen eines weißen Aufliegers mit dem amtlichen Kennzeichen HF-SL 44. Anhand von Videoaufzeichnungen konnte erkannt werden, dass am späten Montagabend gegen 22.00 Uhr eine bislang unbekannte weiße Zugmaschine des Typ MAN auf das Gelände fuhr und sich direkt in den Bereich des Aufliegers begab. Kurze Zeit später fuhr der LKW mit dem Auflieger vom Gelände. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Gespann in Richtung Porta Westfalica und im Bereich der Oehrstraße (Industriegebiet) anzutreffen war. Danach verliert sich die Spur des LKWs. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die Angaben zum entwendeten Auflieger geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell