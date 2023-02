POL-HF: Radlader-Gabel entwendet - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots) - (jd) Ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Hille fuhr am Mittwoch (22.2.), um 8.10 Uhr durch die Unterführung des Deichtorwalls vom Bahnhof in Richtung Steinstraße. Nach der ersten Unterführung wollte er nach rechts in Richtung der zweiten Unterführung fahren, die weiter in Richtung Steinstraße führt. In besagter Rechtskurve ist ihm eine etwa 15 bis 17 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin entgegen gekommen, ...

mehr