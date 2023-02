Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: E-Scooter prallen zusammen - Polizei sucht Unfallbeteiligte

Herford (ots)

(jd) Ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Hille fuhr am Mittwoch (22.2.), um 8.10 Uhr durch die Unterführung des Deichtorwalls vom Bahnhof in Richtung Steinstraße. Nach der ersten Unterführung wollte er nach rechts in Richtung der zweiten Unterführung fahren, die weiter in Richtung Steinstraße führt. In besagter Rechtskurve ist ihm eine etwa 15 bis 17 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin entgegen gekommen, die mit ihrem E-Scooter auf der Fahrbahnseite des 18-Jährigen fuhr. Beide prallten frontal ineinander. Die E-Scooter blieben unbeschädigt, jedoch verbog im Zuge des Zusammenstoßes die Brille des 18-Jährigen und er verletzte sich am Kopf. Die bisher Unbekannte setzte ihre Fahrt Richtung Bahnhof fort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Sie hat schulterlange dunkle Haare, ein südländisches Erscheinungsbild und trug einen weißen Kapuzenpullover, eine schwarze Jacke und eine dunkle Jogginghose. Die Polizei bittet die Unfallbeteiligte oder Zeugen, die Angaben zu der bisher unbekannten Jugendlichen machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

