Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Am Sonntag (19.2.) bemerkte ein 38-jähriger Bielefelder, der den Eigentümer einer Gaststätte bei Renovierungsarbeiten unterstützt, gegen 12.15 Uhr Einbruchspuren an dem Objekt in der Mindener Straße. Der Mann hatte die Gasstätte am Vorabend um 21.00 Uhr verlassen und die Türen verschlossen. In der Zwischenzeit gingen Unbekannte die Tür augenscheinlich gewaltsam mit einem Werkzeug an, um ins Innere des Gebäudes zu gelangen. Der 35-jährige Eigentümer stellte fest, dass unter anderem Farbeimer, Akkuschrauber und ein Schleifwerkzeug fehlten. Der Wert der entwendeten Gegenstände liegt bei rund 700 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich der Mindener Straße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

